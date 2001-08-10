Тихоокеанское
информационное агентство
16 Декабря 2021
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09:30, | Новости общества Сахалина и Курил

Ок, Сахалин: почему Курильские острова так называются

Ок, Сахалин: почему Курильские острова так называются

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Название Курилы получили благодаря айнам, которые жили здесь много столетий назад. Кстати, имена самих островов до сих пор айнские. Как они переводятся, расскажет наш "голосовой помощник". 

Ок, Сахалин: почему Курильские острова так называются?

Проект "Ок, Сахалин" приурочен к 75-летию Сахалинской области.

 

Раньше Курильские острова населяли айны. В их языке было слово "куру", что значит "человек". Этот народ называл свои поселения "куру-миси" или "земля людей". В XVII веке первые русские землепроходцы высадились на острова и стали называть айнов курильцами или курилами. Так и закрепилось название. Но имена самих островов остались айнскими, а не японскими как считают многие. Итуруп переводится как большой лосось, Кунашир - чёрный остров, Парамушир - широкий остров. А Шикотан - лучшее место.

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