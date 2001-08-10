В Сахалинской области определились с размером минимальной зарплаты на 2022 год
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, председатель Сахалинского областного союза организаций профсоюзов Александр Кознов и глава регионального Союза промышленников и предпринимателей Константин Сухоребрик заключили Соглашение о минимальной заработной плате на 2022 год, рассказали ТИА "Острова" в ргеиональном правительстве.
- Наша основная задача - это повышение качества жизни сахалинцев и курильчан. Мы действуем в партнерстве с профсоюзами и работодателями области, решаем эту задачу совместно. Подписанное соглашение позволит почувствовать нашим жителям социальную защищенность. Установлены минимальные гарантии по заработной плате, которые работодатели области обязаны обеспечивать – подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.
С 1 января 2022 года минимальная заработная плата в Сахалинской области увеличится на 8,6% и составит от 29 411 до 39 214 рублей в зависимости от района проживания:
– 29 411 рублей – для работающих в Александровск-Сахалинском, Анивском, Долинском, Корсаковском, Макаровском, Невельском, Поронайском, Смирныховском, Томаринском, Тымовском, Углегорском, Холмском районах и Южно-Сахалинске;
– 36 413 рублей – для работающих в Ногликском и Охинском районах;
– 39 214 рублей – для работающих в Курильском, Северо-Курильском и Южно-Курильском районах.
Напомним, Сахалинская область – единственный дальневосточный регион, который соглашением повышает минимальные гарантии по оплате труда своих работников, установленные в Российской Федерации. Практику подписания подобных документов на островах возобновили с прошлого года по инициативе губернатора Валерия Лимаренко.
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