Тихоокеанское
информационное агентство
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16:21, | Новости общества Сахалина и Курил

"Ок, Сахалин": что такое десерт нивхов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Коренной народ Сахалинской области - нивхи - бережное хранят свою культуру. Рецепты блюд передаются из поколения в поколение. Сегодня наш "голосовой помощник" расскажет, как готовится одно из самых известных - мос. 

"Ок, Сахалин": что такое десерт нивхов?

Проект "Ок, Сахалин" приурочен к 75-летию Сахалинской области.

 

Один из самых известных десертов нивхов - мос. Выглядит блюдо, как белое желе с ягодами. По рецепту юколу - вяленую красную рыбу - со шкуркой замачивают на ночь, утром кожу очищают, варят 1-2 минуты и растирают до однородной молочной массы. В неё добавляют нерпичий жир и бульон, в котором варилась кожица. Когда этот состав загустеет, добавляют слегка придавленную бруснику или другие ягоды и ставят в холодное место до застывания. Мос подают к столу в качестве десерта.

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