Южно-сахалинские предприятия внедряют программы по укреплению здоровья работников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре прошло совещание по внедрению корпоративных модельных программ «Укрепление здоровья работников» в муниципальном образовании городской округ «Город Южно-Сахалинск» на 2022 год, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

На мероприятии присутствовали специалисты сахалинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, департамента социальной политики Южно-Сахалинска, а также главы предприятий и организаций, в том числе школ и детских садов. Главный врач Центра Елена Столярова выступила с докладом «Внедрение и реализация корпоративных модельных программ «Укрепление здоровья работников» – тренд Сахалинской области за 2020-2021годы», также врач Нурсултан Дуйсенбаев рассказал об основных критериях эффективности работы в этом направлении.

Отметим, что корпоративные программы активно внедряются в работу организаций Южно-Сахалинска с 2019 года. С этого времени между Центром и руководителями 29 предприятий заключены двусторонние соглашения о взаимодействии и сотрудничестве. Общий охват составляет более 9 тысяч человек.

Работодатели предприятий и организаций с интересом относятся к вопросам укрепления здоровья работников, предоставляют возможность специалистам Центра проводить образовательные семинары, предлагают свои идеи по укреплению здоровья сотрудников и делятся опытом с коллегами.

Планируется, что в 2022 году количество сотрудников, участвующих в корпоративных программах, будет увеличено на 2000 человек. На совещании было решено подписать трёхсторонние соглашения с администрацией городского округа и руководителями предприятий – уже с января Центр общественного здоровья начнёт работу по внедрению корпоративных программ в других организациях Южно-Сахалинска.