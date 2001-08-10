14 декабря в Южно-Сахалинске до 18 часов закрыт для движения участок ул. Амурской

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Для движения полностью недоступен участок южнее перекрёстка с улицей Поповича (район "Кондитерской лавки" и парикмахерской "Dolce Vita"). Здесь ремонтная бригада АО "СКК" проводит свои работы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Кроме того, до конца текущей недели планируется частичное перекрытие указанного участка - утром 15 декабря информация по этому поводу будет обновлена.

Автовладельцев просят учитывать данную информацию при движении в этой части города.