Тихоокеанское
информационное агентство
14 Декабря 2021
Сейчас 19:09
73,41|82,87|66,91
14 декабря в Южно-Сахалинске до 18 часов закрыт для движения участок ул. Амурской
12:25, | Новости общества Сахалина и Курил

14 декабря в Южно-Сахалинске до 18 часов закрыт для движения участок ул. Амурской

14 декабря в Южно-Сахалинске до 18 часов закрыт для движения участок ул. Амурской

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Для движения полностью недоступен участок южнее перекрёстка с улицей Поповича (район "Кондитерской лавки" и парикмахерской "Dolce Vita"). Здесь ремонтная бригада АО "СКК" проводит свои работы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Кроме того, до конца текущей недели планируется частичное перекрытие указанного участка - утром 15 декабря информация по этому поводу будет обновлена.

Автовладельцев просят учитывать данную информацию при движении в этой части города.

 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы хотите уехать с Сахалина?