"Единая Россия" выступила в защиту прав граждан при рассмотрении законопроекта о QR-кодах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
«Единая Россия» соблюдает принцип ответственности перед избирателями при рассмотрении законопроекта о QR-кодах - поэтому документ был отправлен в регионы, где прошел глубокое и детальное общественное обсуждение, в том числе - при участии депутатов в ходе региональной недели. По итогам этой работы были выработаны предложения, которые не только защищают права людей, но и обеспечат их безопасность и здоровье. Их депутаты «Единой России» озвучили на встрече думской фракции с вице-премьером Татьяной Голиковой.
В частности, партия выступила в защиту прав тех, кто переболел ковидом бессимптомно. Они смогут оформить медицинские сертификаты о перенесенном заболевании при наличии антител. По поручению Президента завершается разработка соответствующего сервиса, который будет фиксировать обращения от таких людей и тех, кто болел без обращения к врачу при условии, что данные о положительном ПЦР-тесте есть в базе.
«Гражданам, которые имели положительные ПЦР после 1 января, будет предложено пройти тест. Мы не будем мерить антитела по количеству, а будем получать только результат да или нет. Соотносить данные с данными базы положительных тестов и при совпадении выдавать документ со сроком действия на год. Гражданам, которые не сдавали тесты, не получали диагноз, но знают, что есть антитела, будет предложено сдать тест на антитела, при информированном согласии о внесении в систему Минздрава и на Госуслуги. Им будет также оформлен документ о перенесенном заболевании сроком на полгода», - пояснила Татьяна Голикова.
Также «Единая Россия» предложила конкретизировать перечень оснований для медотвода при вакцинации от ковид. Как сообщила вице-премьер, его представят уже в декабре. После он будет утвержден и доведен до всех медицинских организаций, в том числе тех, кто проводит вакцинацию.
В «Единой России» также заявили о необходимости введения дополнительных мер защиты людей при проведении массовых мероприятий. Они предполагают проведение ПЦР-тестирования для тех, у кого есть медотвод от вакцинации.
Помимо этого, по предложению партии, привитые иностранными вакцинами смогут получить сертификаты на полгода при наличии антител, подтвержденном соответствующим тестированием. Татьяна Голикова сообщила также, что сейчас идут переговоры с иностранными государствами о взаимном признании сертификатов.
По итогам встречи руководитель думской фракции «Единой России» Владимир Васильев отметил, что при условии глубокой доработки законопроекта о QR-кодах в общественных местах партия его поддержит.
«Мы как фракция поддерживаем этот законопроект в первом чтении. Но при этом понимаем, что ко второму чтению будет вестись серьезная работа по глубокой проработке, со всеми нюансами», - подчеркнул он.
При этом по инициативе «Единой России» законопроект об использовании QR-кодов на транспорте не будет рассматриваться - в ближайшее время Совет Думы примет это решение.
«Когда мы принимали народную программу, то заложили туда положения по безопасности. Мы видим, что люди поддерживают нас. Нас поддерживает Президент. Его установка – оценивать ситуацию в стране не по показателям министерств, а по ощущениям людей на местах. Мы будем четко соблюдать договоренности, работать с Правительством. Это предполагает открытость, понимание и ответственность друг перед другом и перед избирателями», - заключил Владимир Васильев.
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