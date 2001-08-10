Сахалинские связисты готовятся к "Уверенному приёму-2022"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Военнослужащие подразделений связи армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине готовятся к отборочному этапу конкурса Армейских международных игр (АРМИ-2022) "Уверенный приём", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
В ходе отборочного этапа конкурса, экипажам и расчетам подразделений связи будет необходимо в кратчайшие сроки развернуть радиорелейные линии и сети широкополосного беспроводного доступа, организовать устойчивые каналы связи между подразделениями и командованием, подключиться к системе связи стационарных объектов.
Все задачи предстоит выполнять в сложных условиях радиопомех, при противодействии диверсионно-разведывательным группам условного противника.
В отборочном этапе соревнования между подразделениями связи примет участие более 200 военнослужащих и будет задействовано порядка 30 единиц техники связи, в том числе подвижные радиорелейные станции, комплексные аппаратные связи, современные радиостанции и антенные модули.
В дальнейшем лучшие специалисты связи армейского корпуса ВВО будут защищать честь островного региона в окружном этапе конкурса АРМИ-2022 "Уверенный приём".
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