Тихоокеанское
информационное агентство
14 Декабря 2021
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10:22, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине громко прочитали "Снежную королеву" на английском языке

На Сахалине громко прочитали

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Очередная встреча юных читателей в рамках проекта "Английский на подушках" прошла 11 декабря в Информационном центре международного сотрудничества Сахалинской областной универсальной научной библиотеки.

Постоянный волонтер библиотеки Шерил Уитфилд в преддверии Нового года прочитала детям сказку «Снежная королева» Х.К. Андерсена на английском языке. Знаменитое произведение заинтересовало юных участников клуба. Во время прочтения дети учили новые слова и закрепляли знания в игровой форме. Затем волонтер Шерил вместе с ребятами сделали фигурку из бумаги "Снежинка", рассказали ТИА "Острова" в библиотеке.

Встречи в рамках проекта "Английский на подушках" проходят каждую вторую и четвертую субботы месяца. Дополнительная информация и запись по телефону: +7(4242) 45-25-47.

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