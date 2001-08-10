На Сахалине громко прочитали

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Очередная встреча юных читателей в рамках проекта "Английский на подушках" прошла 11 декабря в Информационном центре международного сотрудничества Сахалинской областной универсальной научной библиотеки.

Постоянный волонтер библиотеки Шерил Уитфилд в преддверии Нового года прочитала детям сказку «Снежная королева» Х.К. Андерсена на английском языке. Знаменитое произведение заинтересовало юных участников клуба. Во время прочтения дети учили новые слова и закрепляли знания в игровой форме. Затем волонтер Шерил вместе с ребятами сделали фигурку из бумаги "Снежинка", рассказали ТИА "Острова" в библиотеке.

Встречи в рамках проекта "Английский на подушках" проходят каждую вторую и четвертую субботы месяца. Дополнительная информация и запись по телефону: +7(4242) 45-25-47.