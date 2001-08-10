На Камчатке голуби захватили пустующую квартиру

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

К квартире с голубями жильцы дома №5 по ул. Давыдова в Петропавловске уже привыкли. Как давно эти пернатые захватили квартиру выяснить сложно, кто-то говорит, что они живут тут 7 лет, а кто-то - что и более 10, сообщает телеканал "41 Регион".

- Эта квартира на третьем этаже, мы ее зовем "голубятня", потому что там живут голуби, машину поставить под балкон нельзя. Места у нас мало, поэтому приходится ставить, но машина на утро вся испачкана, - рассказала телеканалу жительница дома №5 по ул. Давыдова Алла Писаревская

Несколько лет назад в этой квартире произошел пожар. Жильцы съехали, заколотив окна досками, но не полностью. Этим воспользовались птицы и захватили жилое помещение на 3 этаже. Как сообщает ТК "41 Регион", управляющая компания пыталась решить этот вопрос, но попасть в квартиру ее представители не могут. Дверь закрыта, а хозяина нет. Сталкиваются работники "управляйки" и с другими проблемами.

"Голубиная квартира" квартира находится в собственности муниципалитета. В ней зарегистрированы и должны проживать граждане по договору социального найма. После пожара их переселили в помещение подменного фонда, а за этим жильем наниматели следить перестали. Чиновники о проблеме знают. На данный момент принято решение, о том, чтобы выгнать голубей и далее законным образом разбираться с квартирантами.