Юные музыканты Камчатки стали лауреатами международных конкурсов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ученица Детской музыкальной школы № 7 Петропавловска-Камчатского стала лауреатом третьей степени на Международном конкурсе инструментального исполнительства "Камертон Компетишн", сообщает ТК "41 Регион". Событие собрало около 50-ти юных музыкантов, более 30-ти педагогов и свыше 20-ти концертмейстеров из разных уголков страны в её столице.

В дуэте Кристина Маликова и ученица музыкальной школы № 1 Маргарита Божко стали лауреатами второй степени. Педагог девочек - заслуженный артист России Александр Гилёв. Он, как и другие преподаватели-музыканты уверенно заявляет: успех зависит от труда, упорства, умения ставить цели и справляться с волнением.

Ещё один ученик музыкальной школы № 7 - 13-летний Демид, привёз на Камчатку диплом второй степени из Северной столицы, став участником конкурса "Будущее планеты".

На суд жюри он представил два произведения: "Каприз" Каркасси и "Рондо" Сора. Музыкой юноша занимается с самого детства, поэтому сцена его практически не пугает.