Камчатский заповедник набирает волонтеров на будущий год
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Камчатке Кроноцкий заповедник открывает набор волонтеров на сезон 2022 года. Из поданных заявок на конкурсной основе выберут 100 добровольцев, сообщент ИА "Кам 24" с ссылкой на пресс-службу заповедника.
Волонтерский "сезон" продлится с мая по октябрь. Помощников ждут в Долине гейзеров, кальдере вулкана Узон, на Кроноцком и Курильском озерах и в других заповедных уголках.
Добровольцев, как и прежде, будут отбирать по таким критериям, как наличие опыта походной жизни, отсутствие проблем со здоровьем, навыки хозяйственной деятельности. При этом волонтерами могут стать лица любого пола, возраста (от 18 лет), профессионального профиля и социального статуса.
Нововведением этого года станет обязательное обучение, которое должны будут пройти выбранные кандидаты. Трехнедельная подготовка добровольцев организована Кроноцким заповедником на базе Школы защитников природы.
Волонтерское движение в Кроноцком заповеднике развивается с 2011 года. Волонтеры помогают научным сотрудникам собирать полевой материал, участвуют в ремонтных, строительных и хозяйственных работах на кордонах, реализуют сувенирную продукцию, расчищают и маркируют тропы.
Минимальный срок волонтерской помощи - три недели. За счет заповедника осуществляются вертолетная доставка волонтеров к месту работ и обратно, проживание, базовое питание; предоставляются инвентарь, кемпинговое снаряжение. Не оплачиваются дорога до Камчатского края, размещение вне территории заповедника.
Ознакомиться с подробной информацией и подать заявку можно на сайте Кроноцкого заповедника: kronoki.ru.
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