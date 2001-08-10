В Южно-Сахалинске начинают прием заявок на ЕГЭ от выпускников прошлых лет
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Департамент образования Южно-Сахалинска объявляет прием заявлений от выпускников прошлых лет, имеющих документ государственного образца об образовании, а также от обучающихся учреждений среднего профессионального образования на участие в сдаче единого государственного экзамена, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
ЕГЭ можно сдать по предметам: математика профильная, русский язык, литература, история, обществознание, иностранный язык, иностранный язык (устно), география, биология, химия, физика, информатика и ИКТ.
Для участия в ЕГЭ необходимо подать заявление до 1 февраля 2022 года с указанием перечня общеобразовательных предметов, по которым выпускник прошлых лет планирует сдавать ЕГЭ в текущем году.
Для подачи заявления необходимо иметь при себе: подлинник и ксерокопию документа, удостоверяющего личность (паспорт); подлинник и ксерокопию документа государственного образца об образовании или справку из профессионального образовательного учреждения о том, что он/она является обучающимся или выпускником 2022 года с указанием, что курс среднего общего образования пройден; СНИЛС.
Прием заявлений с 7 по 12 декабря будет осуществляться в департаменте образования по адресу: ул. Ленина, 172, кабинет №14, а с 10 января по 1 февраля 2022 года - по адресу: ул. Амурская, 88. Дни приема заявлений: вторник и четверг - с 14.00 до 17.00.
Выпускники общеобразовательных учреждений текущего года подают заявление для сдачи ЕГЭ в образовательное учреждение, в котором они осваивают в настоящее время основные общеобразовательные программы среднего общего образования до 1 февраля 2022 года.
В департаменте образования организована работа горячей телефонной линии по вопросам организации и проведения ЕГЭ в 2022 году. Вопросы можно задавать по телефону: 312-687 (доб. 2).
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