Молодым ученым из Благовещенска дали по 15 тысяч на изобретения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Одиннадцать молодых ученых Благовещенска получили денежные премии. В Областной столице подвели итоги конкурса "Амуринтеллект", сообщает ИА "Порт Амур".

Всего на конкурс поступило около 40 конкурсных работ в трех номинациях, пишет информационное агентство, с ссылкой на пресс-службу администрации Благовещенска. Отмечается, что уникальным в этом году стал состав конкурсной комиссии. В нее вошли представители сразу десяти городов страны - Пензы, Санкт-Петербурга, Москвы, Оренбурга, Астрахани, Кемерова, Волгограда, Ижевска, Владивостока и Благовещенска. Эксперты работали дистанционно.

Так, в номинации «Лучший научно-образовательный проект» и "Лучшая научно-исследовательская работа" определились по три победителя, набравшие наибольшее количество баллов. Они получили денежную премию в размере 10 000, 7 000 и 5 500 рублей за 1, 2 и 3 места соответственно. В номинации "Специальная премия за вклад в популяризацию науки и технологий среди молодых ученых города Благовещенска" выбрали пять победителей. Им присудили денежную премию в размере 15 000 рублей.