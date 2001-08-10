Тихоокеанское
информационное агентство
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12:32, | Новости общества Сахалина и Курил

Молодым ученым из Благовещенска дали по 15 тысяч на изобретения

Молодым ученым из Благовещенска дали по 15 тысяч на изобретения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Одиннадцать молодых ученых Благовещенска получили денежные премии. В Областной столице подвели итоги конкурса "Амуринтеллект", сообщает ИА "Порт Амур".

Всего на конкурс поступило около 40 конкурсных работ в трех номинациях, пишет информационное агентство, с ссылкой на пресс-службу администрации Благовещенска. Отмечается, что уникальным в этом году стал состав конкурсной комиссии. В нее вошли представители сразу десяти городов страны - Пензы, Санкт-Петербурга, Москвы, Оренбурга, Астрахани, Кемерова, Волгограда, Ижевска, Владивостока и Благовещенска. Эксперты работали дистанционно.

Так, в номинации «Лучший научно-образовательный проект» и "Лучшая научно-исследовательская работа" определились по три победителя, набравшие наибольшее количество баллов. Они получили денежную премию в размере 10 000, 7 000 и 5 500 рублей за 1, 2 и 3 места соответственно. В номинации "Специальная премия за вклад в популяризацию науки и технологий среди молодых ученых города Благовещенска" выбрали пять победителей. Им присудили денежную премию в размере 15 000 рублей.

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