На Сахалине завершился чемпионат учительских команд

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Команда «Эффект Розенталя» из школы села Раздольное Корсаковского района стала победителем первого областного Чемпионата учительских команд. В составе сборной четыре педагога: учитель истории и обществознания Дарья Кузьмина и учителя начальных классов Алеся Зульфугарова, Александра Лимонова, Полина Коряжнова. По итогам Чемпионата команда – победитель получила переходящий кубок.

Члены жюри конкурса отметили, что выбрать лучших было не просто. Все команды сильные, креативные, методически подкованные. Разрыв между первым и вторым местом был буквально пол балла.

- Кажется, что это не правда. Мы не верили до последнего в нашу победу. Очень волновались и старались не подвести себя, друг друга и всех, кто в нас верил, - поделилась впечатлениями Дарья Кузьмина. – Самым сложным для нас стало испытание «Час с классом». Идея урока пришла уже ночью, поэтому времени на написание конспекта было не много. Переживали за реакцию детей. До конца не осознавали, что будет эффект «Вау».

Чемпионат учительских команд стартовал 29 ноября. В этом году в нем приняло участие четыре команды из Южно-Сахалинска, Корсакова, сел Раздольное и Огоньки.

Конкурс проводился в два этапа. Первым заочным заданием для команд стало создание информационного ресурса. На страницах социальной сети инстаграм они рассказали о себе и своих педагогических находках. В рамках второго испытания команды успешно справились с творческим фотокроссом на тему «Дома хорошо, а в школе лучше».

В рамках очного этапа педагоги выступили с визитками, поработали над образовательным проектом по дистанционному обучению, провели «Час с классом» в абсолютно не знакомой школе. Завершающим конкурсным испытанием стал педагогический СТиЭМ.

- По итогам чемпионата мы проведем небольшой анализ и подумаем, как к следующему году сделать его еще интереснее. В этот раз участвовало всего четыре команды. Но это первооткрыватели, которые поделятся впечатлениями о чемпионате среди своих коллег, в школах и районах. Надеемся, что в следующем году участников будет гораздо больше, - отметила руководитель Центра выявления и поддержки одаренных детей Ирина Куканова.

Активные участники войдут в состав сборной Сахалинской области, которая примет участие во всероссийском чемпионате в 2022 году.