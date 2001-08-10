Из ветхих и аварийных домов за два года хотят переселить полторы тысячи сахалинцев и курильчан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

До конца 2023 года в Сахалинской области из аварийного жилья планируют переселить еще 1667 человек. Реализация нового этапа программы с привлечением федеральных средств Фонда ЖКХ начнется с 1 января 2022 года, сообщили в министерстве строительства региона.

Предполагается, что за два года Фонд ЖКХ софинансирует программу на 1,99 млрд рублей. В течение 2022-2023 годов в островном регионе намерены расселить более 35 тыс. кв метров аварийного жилья.

– Первые средства Фонда в объеме 708,9 млн рублей, поступившие в регион, планируется направить в 2022 году на приобретение жилых помещений в строящихся домах, а также на выплату выкупной стоимости собственникам за изымаемые у них жилые помещения, – рассказал министр строительства региона Алексей Колеватых.

По его словам, за истекший период 2021 года регионом самостоятельно (без участия федерального финансирования) переселено 2523 человека из аварийного жилого фонда площадью более 52 тыс. кв метров. Всего же в рамках программы в этом году ключи от новых квартир получат 4 тыс. островитян.

Нынешняя программа по расселению аварийного жилфонда (его общая площадь – 641,2 тыс. кв метров) рассчитана до конца 2026 года. За пять лет жилищные условия должны улучшить почти 29 тыс. человек.

Планируемый объем финансирования до 2026 года составляет 61,3 млрд рублей, из которых 18 млрд рублей выделит Фонд ЖКХ, 18,9 млрд – областной бюджет и 24,4 млрд – средства из внебюджетных источников.

В прошлом году Сахалинская область одна из первых регионов досрочно завершила реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Более 86 тыс. кв метров удалось расселить на три года раньше запланированного срока – к концу 2020 года. На реализацию программы потрачено более 7 млрд рублей.

На недавнем заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека вице-премьер РФ Марат Хуснуллин представил доклад о работе правительства в жилищной сфере. Он отметил, что к решению существующих проблем власти подходят комплексно: обеспечивают жильем льготников, расселяют аварийный жилфонд, поддерживают ипотечных заемщиков и застройщиков.

Хуснуллин подчеркнул, что благодаря этому в России в 2021 году ожидается рекордный ввод жилья – около 86 млн «квадратов». Из них уже сдано 72,5 млн кв метров – это на 30% больше прошлогоднего показателя.

– За 2019–2021 годы расселено более 4 млн квадратных метров, на которых проживали 245 тысяч граждан. Их число составляет 134% от плана за указанный период. Всего на эти цели в федеральном бюджете до 2024 года предусмотрено 406 млрд рублей, – сказал он.

Вице-премьер сообщил, что согласно новой программе более 600 тысяч граждан будет переселено примерно с 11,6 млн кв. м аварийного жилья, признанного таковым в 2017-2020 годах. В проекте федерального бюджетана 2022-2024 годов на это предусмотрено 45 млрд рублей.