Тихоокеанское
информационное агентство
1 Декабря 2021
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Руководитель регионального следственного управления встретится с сахалинцами
16:23, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Заместитель дальневосточного транспортного прокурора пообщается с сахалинцами

Заместитель дальневосточного транспортного прокурора пообщается с сахалинцами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заместителем Дальневосточного транспортного прокурора Кротовым В.А. в 12 – 00 часов 09.12.2021 в режиме видеосвязи организован прием хозяйствующих субъектов по вопросам соблюдения их прав и интересов в сфере функционирования объектов железнодорожного, воздушного и водного транспорта и в таможенной сфере.

Гражданам необходимо прийти в Сахалинскую транспортную прокуратуру по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, д. 34.

Предварительная запись по телефону: 8 (4242) 43-32-25 приемная транспортной прокуратуры, 8 (4242) 433-225 помощник Сахалинского транспортного прокурора Котова Мария Андреевна, 8 (4242) 42-49-01 заместитель Сахалинского транспортного прокурора Односторонцев Роман Васильевич.

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