Предпринимателям Южно-Сахалинска расскажут об изменениях в пожарной безопасности
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Администрация Южно-Сахалинска совместно с автономной некоммерческой организацией дополнительного образования профессионального образования «Учебный центр охраны труда и экологии» в рамках реализации муниципальной программы «Экономическое развитие городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы» информируют о проведении семинара на тему: «Изменения по пожарной безопасности – 2021: документы, которые должны быть в организации».
К участию в семинаре приглашаются представители субъектов малого и среднего предпринимательства Южно-Сахалинска. Дата и время проведения: 02 декабря 2021 года (с 11:00 до 13:00 часов). Место проведения: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 173, 4 этаж (зал заседаний администрации города Южно-Сахалинска), рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Условия участия: бесплатное.
Программа семинара:
- нормативные правовые акты в области пожарной безопасности;
- требования пожарной безопасности к содержанию территорий, зданий и помещений;
- требования пожарной безопасности к содержанию путей эвакуации и эвакуационных выходов;
- организация и проведение обучения мерам пожарной безопасности;
- противопожарное оборудование, первичные средства пожаротушения.
Заявки на участие в семинаре принимаются отделом поддержки предпринимательства Департамента экономического развития администрации города Южно-Сахалинска в электронной форме на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска: (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/1261/267).
Справки по телефону: 300-594 (доб. 1-5).
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