Первый заместитель прокурора Сахалинской области проведет прием граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

29 ноября 2021 года с 15 часов в помещении Углегорской городской прокуратуры по адресу: г. Углегорск, ул. Пионерская, д. 2, а также с 10 часов 30 ноября 2021 года в помещении МКУ "Управление территорией пгт. Шахтерск" по адресу: г. Шахтерск, ул. Мира, д. 8 первый заместитель прокурора Сахалинской области Колесников Андрей Васильевич проведет личный прием граждан, рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.

Гражданам, обратившимся на прием, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, обращение по существу имеющихся сведений о нарушениях законов, прав и свобод.

Предварительно записаться на прием возможно по месту нахождения прокуратуры либо по телефонам: 8-424-32-44-961, 8-424-32-43-882, 8-424-32- 43-782.