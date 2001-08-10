Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке начали выдавать справки о наличии антител к ковиду, сообщает ТК "41 Регион". В первую очередь они будут полезны тем, кто переболел инфекцией, но не обращался к врачам. Отмечается, что данная услуга платная и обойдется жителям края в 1570 рублей.

Чтобы получить такой документ, необходимо обратиться либо в кассу, либо в регистратуру лечебного учреждения для заключения договора об оказании платных услуг. После получения результатов анализа лечебное учреждение выписывает документ о наличии или отсутствии антител к коронавирусу, приводит комментарий краевого минздрава телеканал.