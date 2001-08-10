Тихоокеанское
информационное агентство
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10:55, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине продолжают ликвидировать последствия циклона

На Сахалине продолжают ликвидировать последствия циклона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ПАО "Сахалинэнерго" сегодня ночью восстановило электроснабжение сел Новое, Краснополье, Никольское, нарушенное циклоном.

В настоящее время энергетики продолжают восстановительные работы в селах Черемшанка Томаринского района, Горное Макаровского района, а также работают по отдельным заявкам на острове Южный Поронайского района, в городах Поронайске, Смирных, Южно-Сахалинске и пгт Шахтерске, рассказали ТИА "Острова" в "Сахалинэнерго".

В целом при прохождении циклона, который сопровождался сильным ветром и мокрым снегом, произошло 8 отключений ЛЭП напряжением 220 кВ, 6 – 110 кВ, 6 – 35 кВ, 49 – 6-10 кВ.

Подробная информация о сроках подачи электроэнергии: http://sakh-frs.ru/?style=2

Энергокомпания просит граждан соблюдать осторожность: не приближаться и не дотрагиваться до оборванных проводов, сообщать о них по телефону 112 (система взаимодействия экстренных оперативных служб) или в диспетчерские службы филиала «Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго»: http://sakh-frs.ru/?style=4

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