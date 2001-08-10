Тихоокеанское
информационное агентство
23 Ноября 2021
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В ряде домов Южно-Сахалинска 23 ноября вновь отключат холодную воду
12:41, | Новости общества Сахалина и Курил

В ряде домов Южно-Сахалинска 23 ноября вновь отключат холодную воду

В ряде домов Южно-Сахалинска 23 ноября вновь отключат холодную воду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с ремонтными работами на сети водопровода сегодня, 23 ноября с 14.30 до 18.00 будет отключена подача холодной воды в некоторых жилых домах, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации

Отключения ожидаются в домах, располденых на улицах:

- ул. Корсаковская;

- ул. Придорожная;

- ул. Инженерная;

- Еланский проезд;

- пер. Новостроевский;

- ул. Жемчужная;

- ул. Б.Егорова;

- пер. Посадский.

Также 24 ноября с 9.00 до 14.00 будет отключена подача холодной воды в жилых домах:

- ул.Амурская,100, 102;

- ул.Ленина, 219.

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