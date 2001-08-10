Тихоокеанское
информационное агентство
23 Ноября 2021
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11:47, | Новости общества Сахалина и Курил

Сержантов на Сахалине и Курилах обучили, как организовывать жизнь личного состава воинских подразделений

Сержантов на Сахалине и Курилах обучили, как организовывать жизнь личного состава воинских подразделений

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В соединениях и воинских частях армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), дислоцирующегося на Сахалине и Курильских островах, завершились командирские сборы с сержантским составом.

В течение недели с младшими командирами были проведены занятия по организации повседневной жизнедеятельности личного состава  подразделений и обучению подчиненных. Особое внимание при проведении учебно-методических сборов  уделялось организации занятий по боевой подготовке, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа.

На завершающем этапе мероприятия с сержантским составом были проведены зачетные занятия по стрельбе из стрелкового оружия и вождению боевых машин. Занятия проходили как в дневное, так и в ночное время. Также в рамках проводимых сборов военнослужащие сдали нормативы по физической подготовке.

Всего к учебно-методическим сборам было привлечено более тысячи военнослужащих сержантского состава соединений и воинских частей армейского корпуса ВВО.

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