Сержантов на Сахалине и Курилах обучили, как организовывать жизнь личного состава воинских подразделений

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В соединениях и воинских частях армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), дислоцирующегося на Сахалине и Курильских островах, завершились командирские сборы с сержантским составом.

В течение недели с младшими командирами были проведены занятия по организации повседневной жизнедеятельности личного состава подразделений и обучению подчиненных. Особое внимание при проведении учебно-методических сборов уделялось организации занятий по боевой подготовке, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа.

На завершающем этапе мероприятия с сержантским составом были проведены зачетные занятия по стрельбе из стрелкового оружия и вождению боевых машин. Занятия проходили как в дневное, так и в ночное время. Также в рамках проводимых сборов военнослужащие сдали нормативы по физической подготовке.

Всего к учебно-методическим сборам было привлечено более тысячи военнослужащих сержантского состава соединений и воинских частей армейского корпуса ВВО.