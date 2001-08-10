Тихоокеанское
информационное агентство
23 Ноября 2021
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14:09, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцам предлагают проверить свои знания об избирательном праве

Сахалинцам предлагают проверить свои знания об избирательном праве

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Принять участие в онлайн-викторине "Время выбирать" приглашает жителей старше 16 лет Сахалинская областная универсальная научная библиотека, рассказали ТИА "ОСтрова" в пресс-службе СахОУНБ.

Тест включает в себя 20 вопросов на знание избирательного права России, истории выборов и законодательных актов Российской Федерации. Викторина будет доступна с 22 ноября по 22 декабря на сайте СахОУНБ.

Дополнительную информацию можно получить в Региональном центре Президентской библиотеки (3-й этаж СахОУНБ) и по телефону +7(4242) 45-25-22.

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