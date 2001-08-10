В Южно-Сахалинске стартовал проект

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Проект "Успех года-2021" стартовал в Южно-Сахалинске. Жителей областного центра приглашают присоединиться к подведению итогов нынешнего года, назвав имена земляков, достойных звания победителей в проекте. Прием заявок в свободной форме ведется до 1 декабря (включительно), рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Проект "Успех года" проводится администрацией города и представляет собой интерактивное голосование по следующим номинациям: "Стройка года", "Праздник года", "Проект года", "Признание года", "Продукт года", "Книга года", "Городской уголок", "Безопасность", "Здоровье", "Образование", "Спортсмен года".

Предложить кандидатуру для участия в проекте необходимо через электронную почту e.ponomarenko@yuzhno-sakh.ru, куда необходимо отправить сообщение с пометкой "Успех года". В свободной форме следует указать:

1. номинацию;

2. Ф.И.О. и должность человека;

3. название проекта организации, события, продукта и т.д.;

4. краткое описание достижений в 2021 году;

5. ссылки на публикации или сайты (при наличии);

6. контактные данные номинанта.

Победителями в каждой номинации станут участники, набравшие наибольшее количество голосов интернет-пользователей. Итоги проекта "Успех года" подведут на торжественной церемонии.