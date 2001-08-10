В Южно-Сахалинске стартовал проект "Успех года-2021"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Проект "Успех года-2021" стартовал в Южно-Сахалинске. Жителей областного центра приглашают присоединиться к подведению итогов нынешнего года, назвав имена земляков, достойных звания победителей в проекте. Прием заявок в свободной форме ведется до 1 декабря (включительно), рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Проект "Успех года" проводится администрацией города и представляет собой интерактивное голосование по следующим номинациям: "Стройка года", "Праздник года", "Проект года", "Признание года", "Продукт года", "Книга года", "Городской уголок", "Безопасность", "Здоровье", "Образование", "Спортсмен года".
Предложить кандидатуру для участия в проекте необходимо через электронную почту e.ponomarenko@yuzhno-sakh.ru, куда необходимо отправить сообщение с пометкой "Успех года". В свободной форме следует указать:
1. номинацию;
2. Ф.И.О. и должность человека;
3. название проекта организации, события, продукта и т.д.;
4. краткое описание достижений в 2021 году;
5. ссылки на публикации или сайты (при наличии);
6. контактные данные номинанта.
Победителями в каждой номинации станут участники, набравшие наибольшее количество голосов интернет-пользователей. Итоги проекта "Успех года" подведут на торжественной церемонии.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:13 19 Ноября Циклон накроет 16 районов Сахалинской области
16:07 18 Ноября 19 ноября в части домов Южно-Сахалинска отключат холодную врду
15:02 18 Ноября Осадки и усиление ветра прогнозируется в трех районах Сахалина
14:50 18 Ноября "Сахалинэнерго" грозит оставить без света на Новый год порядка 20 тысяч островитян
09:01 29 Октября В Сахалинской области вводятся дополнительные противоэпидемические меры
14:59 2 Ноября На Сахалине директор ЖЭУ получал зарплату за работников, которых не было
14:57 2 Ноября Сахалинца не устроила цена поездки и он избил таксиста, а потом уехал на его машине
16:40 29 Октября На Сахалине главврача задержали с краснокнижной калугой и черной икрой
Выбор редакции
- 16:17 17 Ноября Сахалинку. заехавшую на автомобиле на лыжероллерную трассу, привлекут к ответственности
- 17:06 16 Ноября Более 400 человек посетили музей книги Чехова по программе "Моя Россия"
- 08:58 16 Ноября Сахалинцам рассказали, что делать, если они стали должниками по ошибке
- 16:08 15 Ноября Южносахалинцев старше 65 лет зовут на углубленное медобследование
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?