Власти Южно-Сахалинска встретились с жильцами сгоревшего дома
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По поручению мэра Сергея Надсадина структурные подразделения муниципалитета продолжает работу с жителями по всем возникающим у них вопросам. В четверг вечером с горожанами встретился первый вице-мэр Алексей Фризюк, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
По ситуации на текущий момент: выплаты, положенные по линии ГО и ЧС, а также материальную помощь получили все жильцы, которые предоставили необходимые документы и обратились с заявлением. Между тем остается несколько собственников комнат, которые могут претендовать на выплаты, но еще не обратились в администрацию. Они могут сделать это в любое удобное для них время.
Что касается вопроса предоставления жилья, напомним, муниципалитет взял на себя обязательства в первую очередь предоставить квартиры собственникам, у которых сгоревшие комнаты были единственным жильем, и сейчас людям негде жить. Это пять семей. Квартиры им предоставят уже в декабре.
Дом был признан аварийным в 2020 году со сроком расселения в декабре 2023 года. Поэтому собственники, которые имеют иное жилье, получат выкупную стоимость или квартиры в плановом порядке, в установленные законом сроки.
Работа с людьми продолжается. Личные консультации ведет управление жилищной политики и департамент социальной политики, также для оперативной связи и информирования людей по общим вопросам создана группа в одном из мессенджеров. При необходимости также проходят очные встречи, в ходе которых руководители профильных структур разъясняют нюансы, связанные с дальнейшей работой по предоставлению жилья, а также оказывают помощь в решении вопросов, которые возникли у жителей вследствие пожара.
Отметим, администрация прилагает максимум усилий, чтобы поддержать людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Все вопросы, которые находятся в компетенции администрации и не противоречат действующему законодательству, будут на контроле до окончательного их решения.
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