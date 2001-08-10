Коммунальная техника вышла на уборку первого снега в Поронайске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ночь с четверга на пятницу в Поронайском районе выпал первый снег. Поронайские коммунальщики встретили осадки во все оружии, основательно подготовив специализированную технику и противогололедные материалы для обработки пешеходных зон и дорожных покрытий.

С самого утра спецмашины и работники МУП «ПКК-1» приступили к расчистке улиц Поронайска от первого снега. На линию вышли шесть единиц техники и полтора десятка человек. Они задействованы в расчистке тротуаров, площадок остановок общественного транспорта, подходов к пешеходным переходам, также проводится противогололедная обработка. В настоящее время проезжая часть уже посыпана, на дорогах работают тракторы, которые очищают тротуары для пешеходов.

- Для работы в зимний период подготовлено 20 единиц техники, закуплено более 70 тонн технической соли против гололеда, заготовлено 1500 кубических метров песка. Вся техника исправна и подготовлена к работе. В преддверии зимы все машины прошли диагностику, при необходимости - ремонт, - отмечает главный инженер МУП «ПКК-1» Андрей Шенцов.

Со снегом этой зимой будут бороться различные виды снегоуборочной техники – фронтальные погрузчики, экскаваторы, автогрейдеры, трактора, снегопогрузчики, роторы, бульдозеры. Для вывоза снега по необходимости планируется задействовать около десятка самосвалов. Осуществлять контроль за расчисткой снега в Поронайске и селах района будет Администрация Поронайского городского округа.