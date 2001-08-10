В школе №3 Южно-Сахалинска прошел урок безопасности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В учреждениях образования Южно-Сахалинска проходят уроки ОБЖ, посвященные борьбе с терроризмом. Сегодня тематическое мероприятие состоялось в школе №3 имени героя России Сергея Ромашина. Ребятам рассказали об основных правилах безопасного поведения в общественных местах, действиях при обнаружении подозрительных предметов и других чрезвычайных ситуациях, рассказали ТИА "Остроа" в городской администрации.

Одной из форм просветительской работы являются уроки ОБЖ, на которых с учениками разбираются разные внештатные ситуации и закрепляются правила безопасного поведения. Ребятам демонстрируют тематические фильмы, проводят с ними беседы. Также в учреждениях образования проходят творческие конкурсы, призванные привлечь внимание к этой проблеме.

Как отметил заместитель директора по безопасности школы №3 имени героя России Сергея Ромашина Александр Закарлюкин, дети осознают важность таких мероприятий.

После теоретической части ученики поделились на группы и подготовили памятки по поведению в случае возникновения террористической угрозы. Ученица 10Б класса Дарья Малыгина представила одноклассникам небольшое информационное сообщение о том, как нужно вести себя, если опасность застала человека на улице.

– Очень важно не паниковать. Никогда не знаешь, в какой ситуации можешь оказаться, поэтому важно усвоить основной алгоритм действий, – отметила Дарья.

Добавим, что вопросам безопасности в учреждениях образования уделяется особое внимание. С педагогами и другими работниками регулярно проходят инструктажи и теоретические занятия, организуются плановые учебно-тренировочные мероприятия, проверяется техническое состояние систем видеонаблюдения, рамок металлодетекторов и др.

С подробной информацией о том, как противостоять угрозе терроризма, можно ознакомиться на сайте администрации города по ссылке.