Тихоокеанское
информационное агентство
18 Ноября 2021
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19 ноября в части домов Южно-Сахалинска отключат холодную врду
16:07, | Новости общества Сахалина и Курил

19 ноября в части домов Южно-Сахалинска отключат холодную врду

19 ноября в части домов Южно-Сахалинска отключат холодную врду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с ремонтными работами на сети водопровода 19 ноября с 9.30 до 11.00 будет отключена подача холодной воды в следующих жилых домах:

- ул. Комсомольская,11-131, 34-128;

- ул. Родниковая,1-55, 2-60;

- ул. Яблочная,3-93, 4-88;

- ул. Зеленая, 3-91, 2-86;

- пер. Свободный, 23-87, 22-74;

- ул. Горная, 5-11, 14-44;

- ул. Озерная, 2а, 2Б, 3-9;

- ул. Фабричная,8-22, 9-15;

- ул. Детская, 8-32;

- ул. Садовая,1-15, 4-26;

- пер. Студенческий, пер. Октябрьский, пер. Садовый, пер. Нагорный, пер. Озерный.

Также с 9.00 до 14.00 часов будет отключена подача холодной воды по ул. Ленина, 246, 248, 250.

По всем вопросам необходимо обращаться в диспетчерскую МКП “Городской водоканал" по телефону 72-32-40.

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