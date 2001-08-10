60 процентов военных на Сахалине и Курилах ревакцинированы от коронавируса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В соединениях и воинских частях армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных на Сахалине и Курилах, в рамках борьбы с новой короновирусной инфекцией - COVID-19 продолжается ревакцинация личного состава из числа военнослужащих, гражданского персонала воинских частей, а также членов семей военнослужащих, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа.

В настоящее время процедура проводится в медицинских подразделениях воинских частей военного округа. Всего ревакцинировано двумя компонентами около 60 процентов военнослужащих, гражданского персонала воинских частей, а также членов семей военнослужащих.

Ревакцинация осуществляется отечественным препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на добровольной основе. Перед процедурой проводится обязательный медицинский осмотр у врача-терапевта с выполнением ряда процедур и оформлением необходимых документов. Доставка компонентов препарата осуществляется самолетами военно-транспортной авиации, с транспортировкой в специальных термоконтейнерах.