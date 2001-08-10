На Камчатке казакам хотят дать почти два миллиона на оплату ЖКУ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В этом году казачьему обществу на Камчатке из краевого бюджета планируют выделить субсидию в размере одного миллиона 850 тысяч рублей. Эти деньги пойдут как на оплату будущих коммунальных услуг, так и на покрытие прошлых долгов, сообщает ИА «Кам24».

Соответствующий проект поправок уже подготовили в правительстве края. Деньги казакам из бюджета дают в рамках краевой государственной программы «О государственной программе Камчатского края «Безопасная Камчатка», утвержденной в 2016 году. Обществу за счет казны оплачивается: материально-техническое обеспечение работы, труд работников, услуги связи и банка, услуги ЖКХ, арендная плата помещений, расходы на проезд и проживание казаков во время поездок на разные мероприятия, проведение различных культурно-массовых мероприятий.