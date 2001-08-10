Тихоокеанское
информационное агентство
17 Ноября 2021
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11:07, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Жителям Южно-Сахалинска объяснят, как оформить разрешение на земляные работы не выходя из дома

Жителям Южно-Сахалинска объяснят, как оформить разрешение на земляные работы не выходя из дома

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Круглый стол по вопросам получения разрешения на проведение земляных работ в электронной форме проведут 18 ноября для физических и юридических лиц, представителей ресурсоснабжающих организаций и сетедержателей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие состоится в МКУ «Управление мониторинга городского хозяйства» по адресу: пр. Мира, 64а, каб. 112. Начало в 14.30.

Специалисты расскажут горожанам, как получить разрешения на проведение земляных работ через портал государственных и муниципальных услуг Сахалинской области, а также об электронной записи на личный прием через официальный сайт администрации Южно-Сахалинска.

Справка по телефону 300-725 (доб. 1-5).

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