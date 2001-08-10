В администрации Южно-Сахалинска создана комиссия для помощи пострадавшим жильцам сгоревшего дома
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Деревянный жилой дом барачного типа по пр. Мира, 426Б в результате крупного пожара сгорел в Южно-Сахалинске в ночь на 12 ноября, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Информация о возгорании поступила в 01.58 пятницы. В 02.02 на место выехали пожарные. В тушении были задействованы 38 человек и 11 единиц техники. Очаг возгорания удалось локализовать в 03.20. Открытый огонь ликвидирован в 05.11.
Все находящиеся в момент возгорания в доме были оперативно эвакуированы. Часть жильцов отправилась к родственникам. 9 человек эвакуированы в центр временного размещения «Ласточка», в том числе 2 детей.
О случившемся оперативно оповещен мэр города Сергея Надсадина.
- В администрации Южно-Сахалинска после случившегося создана комиссия. Утром людей накормили завтраком. Сейчас решается вопрос по обеспечению людей одеждой. С каждой семьей работаем индивидуально, чтобы помочь решить их проблемы, - отметил градоначальник.
По поручению мэра, для погорельцев и тех, кто желает оказать помощь пострадавшим в пр. Мира, 426Б создана горячая телефонная линия. Людям нужны теплые вещи, одежда. Звонки приминаются по номеру: 72-30-20.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:22 Сегодня Нет зимней хандре: идеи для отдыха в Южно-Сахалинске
- 00:29 Сегодня Prostoacc.com: купить аккаунты World of Tanks по выгодной цене
- 00:30 Сегодня Чем пилить дерево, металл и пластик в домашних условиях?
09:48 Сегодня В администрации Южно-Сахалинска создана комиссия для помощи пострадавшим жильцам сгоревшего дома
15:35 8 Ноября Сахалинец пришел к стоматологу раньше срока и лишился двух телефонов
16:57 8 Ноября Южно-Сахалинск готовится к фестивалю "День пельменя"
19:32 8 Ноября Лучших мас-рестлеров определили на соревнованиях в Поронайске
10:10 8 Ноября За праздники сахалинские инспекторы остановили 76 пьяных водителей и 103 человека без прав
09:01 29 Октября В Сахалинской области вводятся дополнительные противоэпидемические меры
09:53 18 Октября Сахалинэнерго направило дополнительные бригады для восстановления электроснабжения в Александровск-Сахалинском и Тымовском районах
09:48 18 Октября Камчатской гостинице присвоили пять звезд
09:05 22 Октября Более 700 сахалинцев и курильчан оформили справки, что они предпенсионеры
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?