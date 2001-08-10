В администрации Южно-Сахалинска создана комиссия для помощи пострадавшим жильцам сгоревшего дома

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Деревянный жилой дом барачного типа по пр. Мира, 426Б в результате крупного пожара сгорел в Южно-Сахалинске в ночь на 12 ноября, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Информация о возгорании поступила в 01.58 пятницы. В 02.02 на место выехали пожарные. В тушении были задействованы 38 человек и 11 единиц техники. Очаг возгорания удалось локализовать в 03.20. Открытый огонь ликвидирован в 05.11.

Все находящиеся в момент возгорания в доме были оперативно эвакуированы. Часть жильцов отправилась к родственникам. 9 человек эвакуированы в центр временного размещения «Ласточка», в том числе 2 детей.

О случившемся оперативно оповещен мэр города Сергея Надсадина.

- В администрации Южно-Сахалинска после случившегося создана комиссия. Утром людей накормили завтраком. Сейчас решается вопрос по обеспечению людей одеждой. С каждой семьей работаем индивидуально, чтобы помочь решить их проблемы, - отметил градоначальник.

По поручению мэра, для погорельцев и тех, кто желает оказать помощь пострадавшим в пр. Мира, 426Б создана горячая телефонная линия. Людям нужны теплые вещи, одежда. Звонки приминаются по номеру: 72-30-20.