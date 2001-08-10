Липецкий специалист научил сахалинских фермеров объединяться

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Трехдневный курс по тонкостям кооперации на селе провел практикующий эксперт из Липецкой области. Теперь внедрять полученные знания и новые методики работы в своих хозяйствах будут более 20 аграриев из различных районов острова, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве экономического развития.

– Перед приездом на Сахалин я тщательно изучил, как здесь живут сельхозтоваропроизводители. На самом деле очень специфический и интересный регион, со своими плюсами, нюансами и тонкостями. Я прекрасно понимаю, что какие-то модели кооперативов пока не могут быть воплощены здесь, а с другой стороны знаю, какие виды отлично подходят для Сахалинской области – именно они дадут реально хороший результат и помогут местным производителям успешно развиваться, – отметил тренер курса Анатолий Коротаев.

В течение трех дней фермерам рассказали о разновидностях кооперативов и их конкурентных преимуществах, разложили «по полочкам» этапы организации сельхозобъединений, поговорили о механизмах вовлечения людей в кооперативы, внутренних ролях, бухгалтерской отчетности, декларировании и сертификации продукции, ее упаковке и брендировании, а также видах каналов сбыта. Каждый тематический блок участники закрепляли на практике в игровом формате.

– Я развиваю личное подсобное хозяйство в Долинске. Благодаря тренингу у меня в голове сложилась полная картина – для чего нужна кооперация. Очень рад, что мне так детально об этом рассказали. И теперь буду думать, как двигаться в этом направлении, возможно даже, что в ближайшем будущем появится новый кооператив, – поделился участник Пётр Прикота.

– Кооператив «Фермерский дворик» существует год, сегодня мы занимаемся картофелеводством, немного выращиванием клубники и зелени. В планах – освоить животноводство, – отметил глава КФХ Сергей Чун. – Очень полезный тренинг, самое главное, что он даёт такие знания, которые можно уже сегодня внедрять – это оформление документов, бухгалтерский учёт. Актуальная информация для меня лично по декларированию и сертификации продукции, ведь это важный аспект для того, чтобы поставлять правильно оформленную продукцию в торговые сети.

По итогам обучения слушателям вручили сертификаты. Награждение возглавила министр сельского хозяйства и торговли области Инна Павленко.

Бесплатные тренинги по актуальным тематикам для аграриев проводятся регулярно. Организует мероприятия региональный Центр развития сельхозкооперации в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Правительства области в лице министерства сельского хозяйства и торговли. Помимо обучения, специалисты помогают фермерам с получением субсидий и грантов, со сбытом продукции, консультируют по земельным вопросам. Ознакомиться с услугами можно на сайте или по телефону 8 800 222 0123 (доб. 4).