Тихоокеанское
информационное агентство
12 Ноября 2021
Сейчас 02:00
71,20|81,66|66,91
Из-за работ по газификации в Южно-Сахалинске ограничат движение
12:07, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Липецкий специалист научил сахалинских фермеров объединяться

Липецкий специалист научил сахалинских фермеров объединяться

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Трехдневный курс по тонкостям кооперации на селе провел практикующий эксперт из Липецкой области. Теперь внедрять полученные знания и новые методики работы в своих хозяйствах будут более 20 аграриев из различных районов острова, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве экономического развития.

– Перед приездом на Сахалин я тщательно изучил, как здесь живут сельхозтоваропроизводители. На самом деле очень специфический и интересный регион, со своими плюсами, нюансами и тонкостями. Я прекрасно понимаю, что какие-то модели кооперативов пока не могут быть воплощены здесь, а с другой стороны знаю, какие виды отлично подходят для Сахалинской области – именно они дадут реально хороший результат и помогут местным производителям успешно развиваться, – отметил тренер курса Анатолий Коротаев.

В течение трех дней фермерам рассказали о разновидностях кооперативов и их конкурентных преимуществах, разложили «по полочкам» этапы организации сельхозобъединений, поговорили о механизмах вовлечения людей в кооперативы, внутренних ролях, бухгалтерской отчетности, декларировании и сертификации продукции, ее упаковке и брендировании, а также видах каналов сбыта. Каждый тематический блок участники закрепляли на практике в игровом формате.

– Я развиваю личное подсобное хозяйство в Долинске. Благодаря тренингу у меня в голове сложилась полная картина – для чего нужна кооперация. Очень рад, что мне так детально об этом рассказали. И теперь буду думать, как двигаться в этом направлении, возможно даже, что в ближайшем будущем появится новый кооператив, – поделился участник Пётр Прикота.

– Кооператив «Фермерский дворик» существует год, сегодня мы занимаемся картофелеводством, немного выращиванием клубники и зелени. В планах – освоить животноводство, – отметил глава КФХ Сергей Чун. – Очень полезный тренинг, самое главное, что он даёт такие знания, которые можно уже сегодня внедрять – это оформление документов, бухгалтерский учёт. Актуальная информация для меня лично по декларированию и сертификации продукции, ведь это важный аспект для того, чтобы поставлять правильно оформленную продукцию в торговые сети.

По итогам обучения слушателям вручили сертификаты. Награждение возглавила министр сельского хозяйства и торговли области Инна Павленко.

Бесплатные тренинги по актуальным тематикам для аграриев проводятся регулярно. Организует мероприятия региональный Центр развития сельхозкооперации в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Правительства области в лице министерства сельского хозяйства и торговли. Помимо обучения, специалисты помогают фермерам с получением субсидий и грантов, со сбытом продукции, консультируют по земельным вопросам. Ознакомиться с услугами можно на сайте или по телефону 8 800 222 0123 (доб. 4).

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы хотите уехать с Сахалина?