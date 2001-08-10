Поронайск готовится к переходу на раздельный сбор мусора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В 2019 году Поронайский городской округ, как и вся Сахалинская область, присоединился к новой системе управления твердыми коммунальными отходами. В рамках реформы сбор, транспортировка, обработка и захоронение ТКО перешли в ведение регионального оператора, изменился механизм расчета за услугу обращения с отходами. Все эти нововведения были призваны сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему незаконных свалок.

С этого момента муниципальные власти проделали большую работу по переходу на новый метод утилизации мусора. Была закрыта городская свалка в Поронайске, которая функционировала с 1952 года и располагалась на землях лесного фонда в двух километрах от жилой зоны. За три года в районном центре и сельских населенных пунктах было оборудовано 130 контейнерных площадок, на которых установили 496 современных пластиковых и оцинкованных контейнеров для сбора ТКО. Были ликвидированы 148 несанкционированных свалок (2019 - 31, 2020 - 88, 2021 - 29). На постоянной основе начали проводиться экологические субботники и акции с участием жителей и волонтеров.

В ближайшие годы в Поронайске планируется переход на раздельный сбор отходов с введением жёстких санкций за ненадлежащую утилизацию и запретом на захоронение отходов, пригодных к вторичной переработке. Преобразования будут осуществляться согласно этапам, зафиксированным в ФЗ № 89 «Об отходах производства и потребления». Очередным шагом реформы станет установка в 2022 году 192 контейнеров для раздельного сбора мусора и организация современного полигона сбора, хранения и переработки отходов. Строительство полигонов предполагается во всех муниципальных образованиях за счёт внебюджетных источников.

На данный момент для организации полигона ТБО в Поронайском районе определён земельный участок, отвечающий требованиям СНиП, СанПиН, учитывающий многолетнюю розу ветров, отделенный от дороги лесным массивом. Земельный участок находится в муниципальной собственности и расположен на расстоянии 2,4 км до жилой зоны села Восток. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2024 году. Строительство полигона позволит создать около 20 рабочих мест. Полигон будет кардинально отличаться от традиционных представлений, связанных со словом «свалка». При его строительстве будет использовано энергосберегающее оборудование, предусмотрено ограждение объекта и иные установленные нормами закона требования. На объекте будет производиться сбор, сортировка, переработка и частичное хранение бытовых отходов.

Строительство нового полигона даст возможность сэкономить на транспортировке ТКО. В настоящее время вывоз отходов производится на полигон в пгт. Смирных. Процесс утилизации, в связи с отдаленностью объекта от населенных пунктов Поронайского района, характеризуется сложной логистической схемой, которая ведет к дополнительным затратам. А сама организация раздельного сбора мусора позволит значительно снизить негативное воздействие человека на окружающую среду и уменьшить объемы мусора.