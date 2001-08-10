Тихоокеанское
информационное агентство
12 Ноября 2021
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09:40, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сладости и сердечки передали школьники Благовещенска врачам ковидных медучреждений

Сладости и сердечки передали школьники Благовещенска врачам ковидных медучреждений

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Благовещенские школьники присоединились к акции «Маленькие радости для врачей», сообщает ИА «ПортАмур».

К примеру, учащиеся школы №11 передали медикам ковидных госпиталей корзину со сладостями и сердечки со словами благодарности. В 25-ой гимназии дети изготовили открытки и сувениры своими руками. Не забыли ученики «снабдить» подарок сладкими презентами.

Юнармейцы школы № 2 написали каждый свою страницу обращения к медицинским работникам, в итоге получилась целая книга под названием «Спасибо, доктор».

Будущие военные врачи, юнармейцы медицинского отряда, волонтеры-медики встретились с врачами Амурской областной инфекционной больницы, поблагодарили за труд и передали подарки, сообщает информационное агентство.

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