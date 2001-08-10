День сотрудников органов внутренних дел отметили в Поронайске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Торжественная программа, посвященная Дню сотрудников органов внутренних дел, состоялась сегодня в концертном зале «Центральный» в Поронайске. Поздравления с профессиональным праздником приняли сотрудники отдела МВД России по Поронайскому городскому округу. По традиции в этот день в зале присутствовали не только действующие стражи порядка, но и ветераны поронайской полиции, члены их семей, почетные гости.
Открыл праздничное мероприятие начальник поронайского ОМВД России Виталий Булгаков. Он выразил слова благодарности и искреннего уважения в адрес своих коллег, ветеранов службы, родных и близких полицейских. Пожелал героям праздника дня крепкого здоровья, благополучия, профессиональных успехов, мира и понимания в семьях, всех человеческих благ.
С поздравительной речью к присутствующим обратились мэр Поронайского городского округа Александр Радомский и председатель районного Собрания Александр Урюпин. Гости отметили, что профессиональный праздник сотрудников правоохранительных органов является поистине всенародным, а защита прав граждан - почетной и ответственной профессией. Они поблагодарили полицейских за тяжелый, но такой необходимый труд. Из рук Александра Радомского и Александра Урюпина благодарственное письмо Губернатора Сахалинской области получил начальник отдела МВД России по Поронайскому городскому округу Виталий Булгаков.
Грамотами Администрации были награждены заместитель начальника – начальника полиции Андрей Двуреченский, начальник отделения уголовного розыска Рашад Мамедов, старший инспектор по делам несовершеннолетних ОУУП и ПДН Ольга Дьяченко. Благодарственными письмами были отмечены начальник отделения ГИБДД Сергей Ткачев, начальник отделения по вопросам миграции Наталья Никитина, старший дознаватель отделения дознания Альбина Кермолтанова, старший оперуполномоченный отделения уголовного розыска Артур Мнацаканян, дознаватель отделения дознания Дарья Карапиря.
После поздравлений минутой молчания все присутствующие почтили память тех, кто без остатка отдал себя служению закону, не пожалев здоровья и жизни. А программу, посвященную Дню полиции, продолжил концерт. Творческие коллективы КДЦ "Мир", поронайской детской школы искусств и сами сотрудники отдела полиции показали яркие номера.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 09:24 4 Ноября Сергей Надсадин поздравил гостей и жителей Южно-Сахалинска с Днем народного единства
15:35 8 Ноября Сахалинец пришел к стоматологу раньше срока и лишился двух телефонов
16:57 8 Ноября Южно-Сахалинск готовится к фестивалю "День пельменя"
10:10 8 Ноября За праздники сахалинские инспекторы остановили 76 пьяных водителей и 103 человека без прав
09:01 29 Октября В Сахалинской области вводятся дополнительные противоэпидемические меры
09:53 18 Октября Сахалинэнерго направило дополнительные бригады для восстановления электроснабжения в Александровск-Сахалинском и Тымовском районах
09:48 18 Октября Камчатской гостинице присвоили пять звезд
09:05 22 Октября Более 700 сахалинцев и курильчан оформили справки, что они предпенсионеры
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?