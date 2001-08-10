Сахалинский медик отметил, что лекарства от коронавируса стали менее эффективны
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С начала пандемии тактика лечения коронавируса практически не изменилась. Ее основу по-прежнему составляют противовирусные и моноклональные препараты, а также глюкокортироиды. Однако их эффективность со временем стала снижаться. Об этом ТИА "Острова" сообщила главный внештатный инфекционист Сахалинской области Оксана Солонина.
- Там, где раньше они имели высокую эффективность, сейчас она более пролонгированная и не всегда действует с первого раза, - объяснила Солонина. - Приходится менять препараты, дополнять терапию. Это происходит не только в Сахалинской области - такая ситуация складывается во всем мире. Скорее всего, это связано с тем, что структура коронавируса меняется. Он начинает лавировать между нашими терапевтическими возможностями, выбирая более уязвимые группы и людей, не имеющих иммунной прослойки.
Она добавила, что сегодня в ковидные госпитали попадают прежде всего невакцинированные люди. В группах риска остаются пожилые островитяне старше 65 лет и люди, которые имеют коморбидные состояния - сахарный диабет, заболевания сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем.
По словам главного внештатного инфекциониста, островной регион сейчас находится в условиях подъема заболеваемости коронавирусной инфекции.
- Подъем идет плавно, мы не видим того взрывного роста, который был в предыдущую волну, - сообщила Солонина. - Мы к нему готовы. В Сахалинской области коронавирус принимает черты сезонного заболевания. Кроме того, идет подъем респираторных вирусов других типов. У нас, наверное, более благоприятная ситуация – в структуре инфекционной заболеваемости мы стали кроме коронавируса выделять и другие вирусы. В конце 2020 - начале 2021 годов такого не было, в структуре заболеваемости тогда сплошь шел коронавирус.
Врач отметила, что регион выглядит более благополучным на фоне тех, где коронавирусная волна фактически не прекращалась с мая этого года. В некоторых субъектах страны фиксируют не только рост заболеваемости, но и летальных исходов от респираторных инфекций.
- Обусловлено это в том числе иммунной прослойкой, к которой мы стремились с конца прошлого года, когда появилась возможность вакцинации, - пояснила она. - Там, где запаздывал этот процесс или процент привившихся минимальный, и идет этот взрывной рост заболеваемости и повышение летальных исходов как от коронавирусной инфекции, так и избыточной летальности.
Солонина напомнила, что на островах недавно достигли 60% коллективного иммунитета, а привитые ранее уже активно идут на ревакцинацию - все это снижает возможность новых заражений коронавирусом.
- Людей, у которых после вакцинации не вырабатываются антитела, очень мало - не больше 2-3% от общего количества привитых. Думать о том, что вакцина не защищает, не стоит, – заключила главный внештатный инфекционист.
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