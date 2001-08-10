До 150 тысяч рублей заплатят жителям Южно-Сахалинска за перевод авто на газ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре растет спрос на переоборудование автомобилей на газ. С 2018 года в рамках муниципальной программы на голубое топливо переведено более 1900 транспортных средств. Эти показатели постоянно растут, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Напомним, граждане, которые перевели автомобили на экологичное топливо, могут претендовать на возмещение затрат на эту услугу. Можно переоборудовать транспорт за свой счет, а затем с пакетом документов обратиться на возмещение потраченных средств. Второй вариант, который пользуется большей популярностью, - заключить трехстороннее соглашение между автовладельцем, станцией технического обслуживания (СТО) и администрацией города. В этом случае все затраты муниципалитет компенсирует напрямую СТО, организация берет на себя и большую часть «бумажных» процедур. Автовладельцу не нужно тратить много времени на оформление документов. Еще одно преимущество по сравнению с первым способом - нет необходимости выделять определенную сумму из личного бюджета для оплаты оборудования и работ.
Компенсация предоставляется в размере 100% от понесенных затрат, но не более 150 тыс. руб. Как отметила начальник отдела газификации и энергоэффективности департамента городского хозяйства Елена Кратенок, возможностью перевести автомобили на газ с последующей компенсацией воспользовалось уже более 1100 человек.
– Определенно газ дешевле, чем другие виды топлива. Помимо коммерческих организаций, которые осуществляют перевозку пассажиров, это преимущество уже оценили и многие владельцы личного транспорта, – рассказала Елена Кратенок. – Еще один существенный плюс - снижение вдвое транспортного налога. Не менее важна экологическая составляющая. Граждане осознают, что автомобили, работающие на газомоторном топливе, наносят меньше вреда окружающей среде.
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