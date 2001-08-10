Жители Камчатки, наплевав на опасность, пробуют на прочность первый лед

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Камчатского края не дожидаясь, пока водоемы покроются достаточно толстым слоем льда, уже выходят на первую "твердую воду", рискуя собой, сообщает ТК "41 Регион".

По данным телекомпании, кто-то идет на тонкий лед в поиске красивых фотоснимков, кто-то открывает зимнюю рыбалку, ну а кто-то уже пытается кататься на коньках.

В течение прошедших выходных и праздничных дней сотрудники управления МЧС России по Камчатскому краю регулярно патрулировали водоёмы полуострова, проводя профилактические беседы с населением об опасности выхода на тонкий неокрепший лёд. Однако, как показала практика, не все прислушиваются к рекомендациям инспекторов.

Инспекторы ГИМС напоминают: осенний лёд крайне коварен. Он только с виду кажется прочным, на самом же деле первый лёд тонкий, слабый и может не выдержать тяжести как взрослого человека, так и ребенка, не говоря уже об автомобилях.