Южно-Сахалинск готовится к фестивалю

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице началась активная подготовка к предновогоднему зимнему празднику День пельменя, который в этом году состоится ориентировочно 18 декабря, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Традиционно в рамках фестиваля будут проходить различные тематические мероприятия: гастрономический марафон, профориентационные встречи для юных южносахалинцев, конкурсы. Кульминационным событием станут праздничные гулянья с развлекательной программой для детей и взрослых в городском парке культуры и отдыха имени Ю. Гагарина.

Как рассказали в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка, полюбившийся всем гастрономический марафон «Пельмень и его друзья» стартует 29 ноября. Жители областной столицы смогут попробовать интересные вариации рецептов пельменей, вареников, мантов, равиоли, хинкали, гедза, димсамов от шеф-поваров городских заведений общественного питания. Марафон будет проходить с соблюдением всех санитарных норм и мер по недопущению распространения коронавируса.

- Ежегодно участники марафона «Пельмень и его друзья» удивляют нас гастрономическими изысками, разрабатывая новые рецепты пельменей с самыми необычными начинками из мяса, рыбы, овощей, грибов, сыра, оригинальной подачей блюд и уникальными соусами. Профориентационные мероприятия для подростков также очень интересные. Кулинары-профессионалы проводят для ребят мастер-классы, предприятия открывают свои двери, чтобы юные горожане смогли побывать на производстве, познакомиться с профессиями. - рассказала директор департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Римма Кузенкова и подчеркнула, что проведение мероприятий в рамках фестиваля «День пельменя» будет планироваться с учетом эпидемиологической ситуации. - Конечно, мы надеемся, что в этом году мы сможем отпраздновать зимний фестиваль без серьезных коррективов, которые сегодня в нашу жизнь вносит ковид.

Отметим, что в этом году празднование Дня пельменя будет проходить в городском парке. Традиционно в программе: работа фуд-корта, конкурс на скоростное поедание пельменей, лотереи и многое другое.

Подробная программа фестиваля «День пельменя» будет опубликована на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. Об этом дополнительно сообщат в СМИ.