Тихоокеанское
информационное агентство
4 Ноября 2021
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На участке ул. Горького в Южно-Сахалинске на три дня частично ограничат движение транспорта
09:24, | Новости общества Сахалина и Курил

Сергей Надсадин поздравил гостей и жителей Южно-Сахалинска с Днем народного единства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дорогие друзья!

Наш Южный - дружный и многонациональный город.

И мы стараемся поддерживать добрососедские отношения, беречь и сохранять культурно-исторические традиции и обычаи всех жителей Южно-Сахалинска.

Уважение, взаимовыручка, дружеские отношения – в современных условиях эти понятия приобретают особую общественную важность.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях, оптимизма! С Днём народного единства!

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