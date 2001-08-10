Тихоокеанское
информационное агентство
3 Ноября 2021
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На участке ул. Горького в Южно-Сахалинске на три дня частично ограничат движение транспорта
15:41, | Новости общества Сахалина и Курил

На участке ул. Горького в Южно-Сахалинске на три дня частично ограничат движение транспорта

На участке ул. Горького в Южно-Сахалинске на три дня частично ограничат движение транспорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Работы по замене верхнего слоя асфальтобетонного покрытия в предстоящие дни заменят на участке ул. Горького от здания городской больницы до площади Славы, расскахли ТИА "Острова" в городской администрации.

Работы начнутся с 4 ноября и при благоприятных погодных условиях продолжатся до 7 ноября. За эти дни специалистам предстоит выполнить фрезерование и укладку асфальта. Полного перекрытия движения не будет. Работы дорожников и проезд транспорта будет осуществляться по полосам.

Автомобилистов призывают учитывать данную информацию при движении по указанному району.

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