Вызывные светофоры на улицах Комсомольская и Ленина в Южно-Сахалинске начнут работать с 7 ноября

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Светофор, установленный с северной стороны дома №190 по ул. Комсомольской в Южно-Сахалинске, заработал в мигающем желтом режиме. Светофор, установленный в районе школы №11, в мигающем желтом режиме начнет функционировать ближе к вечеру 3 ноября, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Ввести в эксплуатацию - в качестве вызывного - оба объекта планируется с утра 7 ноября. Напомним, данные светофоры устанавливают в рамках текущего содержания улично-дорожной сети для обеспечения безопасности дорожного движения.

Автомобилистов просят быть внимательными при движении в указанных районах.