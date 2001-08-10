На Камчатке между привитыми от ковида разыграют автомобиль
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Разные регионы по-разному стимулируют население на вакцинацию от коронавирусной инфекции, В Москве пожилым людям дают по 10 тысяч рублей, в Сахалинской области – тысячу рублей, а вот на Камчатке решили разыграть автомобиль.
Новенький УАЗ Патриот разыграют между жителями полуострова уже 17 ноября, передает ТК «41 Регион».
Имя счастливого обладателя нового внедорожника, высокая проходимость которого особенно актуальна в путешествиях по полуострову, определят в прямом эфире телеканала «41 регион». Розыгрыш будет организован в рамках акции «Победим COVID вместе».
К слову, акция проводится еще с сентября, за это время было разыграно большое количество призов среди граждан, еженедельно проходящих вакцинацию.
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