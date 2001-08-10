Тихоокеанское
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15:34, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске стартовал капитальный ремонт улицы Шоссейной

В Южно-Сахалинске стартовал капитальный ремонт улицы Шоссейной

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Капитальный ремонт ул. Шоссейной выполняется в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Работы ведутся на участке  от примыкания к кладбищенскому комплексу до жилого дома №1В (тупиковая часть за перекрёстком с ул. 4-я Железнодорожная), рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сегодня на объекте протяженностью 2,6 км задействовано 15 единиц техники и порядка 30 рабочих. В рамках муниципального контракта выполняется замена дорожного полотна, ведется укладка геотекстиля и отсыпка щебнем. Основной массив работ запланирован на следующий строительный сезон.

До 1 августа следующего года подрядчик обязуется в том числе выполнить асфальтирование участка и обустройство тротуарной части.

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