Сахалинским бизнесменам расскажут, как применять трудовое законодательство

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска совместно с агентством по труду и занятости населения Сахалинской области в рамках реализации муниципальной программы "Экономическое развитие городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020-2025 годы» информируют о проведении семинара на тему: "Практика применения трудового законодательства".

К участию в семинаре приглашаются представители субъектов малого и среднего предпринимательства города Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Дата и время проведения: 11 ноября 2021 года (с 11:00 до 13:00 часов).

Место проведения: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 173, 4 этаж (зал заседаний администрации города Южно-Сахалинска). Участие бесплатное, программа семинара:

- договор гражданско-правового характера или трудовой договор - как правильно оформить отношения. Дополнительная работа;

- новое в законодательстве об охране труда.

Заявки на участие в семинаре принимаются отделом поддержки предпринимательства Департамента экономического развития аппарата администрации города Южно-Сахалинска в электронной форме на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска. Справки по телефону: 300-594 (доб. 1-4).