2 ноября в некоторых домах Южно-Сахалинска отключат воду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с ремонтными работами на сети водопровода 2 ноября с 9.30 до 14.00 будет отключена подача холодной воды в жилых домах:

- ул.Украинская,111Б,115,117,119,123,139,128-140;

- ул. Центральная, 29а-29г, 33а;

- пер. Красносельский, 4а, 6-14, 3-13;

- п. Весна (ул. Аграрная, Магистральная, Плодородная, Пригородная).

Также 2 ноября с 14.30 до 18.00 будет отключена подача холодной воды в жилых домах планировочного района Хомутово, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

По всем вопросам необходимо обращаться в диспетчерскую МКП “Городской водоканал" по телефону 72-32-40.