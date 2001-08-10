Самых метких охотников определили в Поронайске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайске впервые прошел турнир по тактической стрельбе среди охотников. Организаторами соревнований выступил Департамент образования, культуры и спорта Администрации Поронайского городского округа и стрелковый клуб "Викинг". Свои навыки поронайские охотники демонстрировали на специально оборудованном полигоне стрелкового клуба.

В общей сложности в турнире приняли участие десять человек, имеющие охотничий билет и разрешение на ношение и хранение охотничьего оружия. Охотники выступали на огневом рубеже в двух классах - "Стандарт" (пятизарядное ружьё) и "Классик" (двуствольное ружьё). Победителей определяли в двух номинациях. В первой номинации "Абсолют" учитывалось время и точность поражения мишеней. Во второй номинации "Стендовая стрельба" у участников была задача точно поразить пять тарелок, независимо от затраченного времени.

По итогам стрельбы в классе "Стандрат" призерами стали шесть человек. В номинации "Абсолют" первое место занял Павел Монзырев, вторую строчку занял Денис Власенко, третьим стал Артем Адамович. В номинации "Стендовая стрельба" наибольшее количество очков снова набрал Павел Монзырев. Второе место у Дениса Власенко, третье - Максима Кузнецова.

В классе «Классик», в номинации "Абсолют" лучшим стал Кирилл Жупан, второе место занял Андрей Чуваев, третье - Павел Глухов. В номинации "Стендовая стрельба" победу одержал Андрей Чуваев, второе место занял Кирилл Жупан, бронзовым призером стал Роман Кошкин.

Все призеры турнира получили медали и призы от организаторов.