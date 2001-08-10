13:54, | Новости общества Сахалина и Курил
ВТБ начинает выдавать Дальневосточную ипотеку на готовые объекты
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ВТБ запускает программу Дальневосточной ипотеки для покупки объектов на вторичном рынке недвижимости. Ставка для клиентов банка составит 0,1% годовых на весь срок кредита. Новые условия распространяются на приобретение квартир в 34 моногородах Дальневосточного федерального округа.
За январь-октябрь 2021 года ВТБ в рамках Дальневосточной ипотеки выдал более 10 млрд рублей. Доля программы по объему составляет 23% от всех выдач банка на территории федерального округа. После обнуления банком ставки в сентябре спрос на Дальневосточную ипотеку вырос почти в три раза. Сопоставимо увеличилось количество выданных кредитов по программе: за сентябрь-октябрь более 680 семей оформили ипотеку на сумму 3,3 млрд рублей.
Всего с начала действия программы общий объем кредитов, выданных ВТБ в рамках Дальневосточной ипотеки, достиг 22,5 млрд рублей. Регионами-лидерами по объему сделок остаются Приморский край (10,5 млрд рублей), Хабаровский край (3,8 млрд рублей) и Якутия (3,2 млрд рублей). Средний первоначальный взнос по программе составляет 22% от стоимости жилья.
"Расширение льготных условий на моногорода, построенные при градообразующих предприятиях, позволит в полной мере раскрыть потенциал программы. На территории Дальневосточного федерального округа строительный сектор сегодня только развивается, и еще не во всех населенных пунктах можно приобрести квартиру в новостройке. Внесенные Правительством изменения помогут решить главную задачу программы – обеспечить семьи макрорегиона комфортным и доступным жильем. Мы первым из российских банков предложили заемщикам дополнительный стимул в виде «нулевой» ставки по Дальневосточной ипотеке на весь срок кредита. И в отличие от других игроков делаем это предложение бессрочным, в том числе – для вторичного рынка", - прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.
С сентября ВТБ снизил ставки по Дальневосточной ипотеке до 0,1% годовых. Ставка с учетом комплексного страхования фиксированная и не зависит от срока кредита. Ипотечный кредит выдается на срок до 20 лет, максимальная сумма - 6 млн рублей, первоначальный взнос - от 15% стоимости жилья.
ВТБ – один из лидеров ипотечного сегмента. По итогам девяти месяцев нынешнего года клиенты банка заключили ипотечные сделки более чем на 780 млрд рублей. На начало октября портфель ипотеки ВТБ превысил 2,3 трлн рублей.
Справка
Льготная ипотека для Дальнего Востока была запущена в декабре 2019 г. Она предусматривает субсидирование ставки по ипотеке при приобретении первичного жилья или объектов на вторичном рынке у юридического либо физического лица в сельских поселениях и моногородах на территории ДФО (до 31 декабря 2024 года), а также на территории Магаданской области и Чукотского автономного округа (до 31 декабря 2021 г.).
Заемщиками могут стать семьи (возраст обоих супругов – не старше 35 лет), а также одинокие родители не старше 35 лет с ребенком не старше 18 лет. Рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов в рамках программы не предусмотрено.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:01 Сегодня В Сахалинской области вводятся дополнительные противоэпидемические меры
11:22 Сегодня В Южно-Сахалинске "Land Cruiser" сбил человека на пешеходном переходе
09:40 Сегодня На Сахалине полицейские спасли водителя самоходной машины, получившего множественные переломы
11:10 Сегодня В Южно-Сахалинске расскажут, как малоимущим получить социальное жилье
09:05 22 Октября Более 700 сахалинцев и курильчан оформили справки, что они предпенсионеры
18:37 22 Октября Три многоквартирных дома готовят к сдаче в Поронайске
16:30 22 Октября QR-коды для посещения общественных мест в Сахалинской области вводить не намерены
11:53 22 Октября Около двух тысяч счетов сахалинцев арестовали за долги перед энергетиками
14:53 1 Октября В Южно-Сахалинске у Главпочтамта облагораживают тротуар
12:25 30 Сентября Жителей Сахалина и Курил становится меньше с каждым месяцем
15:09 1 Октября На Сахалине пройдет Всесибирская олимпиада школьников
14:24 29 Сентября Сахалинец нашел кредитку и к моменту задержания успел потратить более восьми тысяч
Выбор редакции
- 11:14 Сегодня Гостей и жителей Южно-Сахалинска приглашают покататься на коньках
- 17:09 27 Октября В парке Южно-Сахалинска в конце ноября может открыться первый каток
- 11:17 25 Октября В Южно-Сахалинске пройдет пятая бизнес-конференция "ЮСАБИКО-2021"
- 18:37 22 Октября Три многоквартирных дома готовят к сдаче в Поронайске
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?