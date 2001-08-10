В Поронайском районе прошел фестиваль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Доме культуры "Энергетик" села Восток прошел десятый юбилейный межмуниципальный фестиваль джазовой музыки "Осенний блюз". Участники конкурса приехали из разных уголков острова. Фестиваль проводился в течение двух дней и оценивался в двух номинациях: инструментальное исполнительство и вокально-исполнительское мастерство.

Для гостей мероприятия в фойе была установлена фотозона "Играет осень в ритме блюза". Музыкально-хореографический пролог "Попурри в стиле Jazz" (в исполнении вокального ансамбля ДШИ г. Поронайска и танцевального дуэта) ознаменовал начало фестиваля. В торжественной обстановке ведущие по очереди приглашали всех участников конкурса на сцену для приветствия. В этом году гости приехали из Охи, Александровска-Сахалинского, Тымовского, Смирных, Поронайска, Востока, Вахрушева, Ильинского и Южно-Сахалинска.

С началом фестиваля гостей поздравили депутат Сахалинской областной Думы Наталья Захарчук, вице-мэр Поронайского городского округа Александр Ищенко, референт Востоковского территориального отдела Валентина Колобан и директор ДК "Энергетик" села Восток Ольга Колупаева.

В первый день в конкурсной программе было представлено 22 выступления, которые оценивали компетентное жюри. На второй день состоялся гала-концерт, на котором прошло награждение победителей конкурса.

В гала-концерте выступили победители конкурса джазовой музыки, а также члены жюри.

По результатам X межмуниципального джазового фестиваля-конкурса решением жюри были награждены:

Направление "Вокально-исполнительское мастерство" (категория "Любители"):

- лауреат I степени - Наталья Альметова (г. Оха);

- лауреаты II степени - вокальная группа "Бархатный сезон" (пгт Вахрушев) и Дмитрий Фотин (с. Ильинское);

- лауреат III степени - Сергей Васильев (с. Восток).

Направление "Вокально-исполнительское мастерство" (категория "Профессиональные исполнители"):

- гран-При - Сергей Сандык (пгт Тымовское);

- лауреат I степени - вокальный ансамбль "Тет-а-теТ" (г. Южно-Сахалинск);

- лауреат II степени - Арина Дёмина (г. Южно-Сахалинск);

- лауреат III степени – Оксана Суслова (с.Восток).

Направление "Инструментальное исполнительство" (категория "Профессиональные исполнители"):

- лауреат II степени - инструментальный дуэт Марина Иванцова и Ольга Белова (пгт Вахрушев);

- лауреат III степени - Максат Хемраев (г. Поронайск).

Нескольким исполнителям были вручены специальные дипломы и призы по разным тематическим номинациям. Остальные участники были отмечены дипломами участия.